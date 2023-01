Barça: le mercato hivernal, l’avenir de Dembélé… Joan Laporta se prononce

Dans une interview accordée au Carrusel Deportivo ce jeudi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé que son club ne ferait aucune opération sur le mercato hivernal. Dans un autre entretien, cette fois-ci avec la Cadena Ser, le dirigeant a également scellé l’avenir d’Ousmane Dembélé.

Après un mercato estival très mouvementé avec plusieurs grosses arrivées, notamment celles de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Franck Kessié, le FC Barcelone va se calmer sur la période hivernale des transferts. Alors qu’on s’attendait à quelques réajustements dans l’effectif de Xavi, le club Catalan ne sera pas actif lors de ce mercato hivernal, toujours en cours. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président du club, Joan Laporta, lors d’un entretien accordé au Carrusel Deportivo ce jeudi.

« Sur le marché d’hiver, il n’y aura aucun mouvement, sauf si une option inattendue apparaît, ce à quoi nous ne nous attendons pas en principe« , a-t-il confié. A moins d’un an retournement de situation, Xavi devra donc aller à la conquête de la Liga et de la Ligue Europa avec ses joueurs actuels. Un effectif tout de même effrayant, malgré les déconvenues en Ligue des champions.

Dembélé est intransférable

Dans un autre entretien accordé cette fois-ci à la Cadena Ser, Joan Laporta a écarté un possible transfert d’Ousmane Dembélé désormais très apprécié au sein de la direction catalane. « Dembélé n’est pas à vendre, c’est l’un des joueurs les plus importants que nous ayons, l’un des piliers de l’équipe. C’est un éclair« , a-t-il confié. «Même pour 70 ou 80 millions d’euros, on ne le vend pas. On discutera de son renouvellement dans les prochains mois», a ajouté le dirigeant.

En pleine forme physique depuis l’arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, qui semble avoir retrouvé toute sa confiance, se montre à nouveau performant et décisif. Depuis le début de la saison, il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en 15 matchs de Liga avec les Catalans.