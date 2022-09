Barça: le groupe pour le choc face à Séville, sans 2 recrues

Le FC Barcelone a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour affronter Séville ce samedi à 20h (GMT+1), à l’occasion de la quatrième journée de Liga. Les deux dernières recrues du mercato, Hector Bellerin et Marcos Alonso sont absents.

La quatrième journée de Liga, propose ce samedi un choc entre le FC Barcelone et le FC Séville au Stade Ramón Sánchez Pizjuán. Le premier vrai test de la saison pour Xavi et ses hommes qui restent sur deux victoires et un match nul depuis le début du championnat espagnol. A quelques heures de cette rencontre, l’entraîneur Blaugrana a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour l’occasion.

Un groupe où ne figurent pas les deux dernières recrues du riche mercato catalan: Hector Bellerin et Marcos Alonso, même si ces derniers sont officiellement inscrits en Liga. Pour le reste, c’est du classique, avec les cadres tels que Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Pedri, Gerard Piqué ou encore Ansu Fati.

Les compos probables des deux équipes

Avec seulement un point pris sur les trois premières journées du championnat espagnol, le FC Séville connaît un début de saison difficile. Les Andalous doivent absolument se reprendre et viser les trois points contre les Blaugranas pour ne pas plonger dans une crise en ce début de saison.

Séville: Bono – Telles, Rekik, Kouassi, Navas – Torres, Fernando, Jordan, Papu Gomez – Lamela, Mir.

Mais ça ne s’annonce pas facile contre l’ogre barcelonais. Porté par un Robert Lewandowski tout feu tout flamme, déjà auteur de 4 réalisations, le Barça a inscrit 8 buts sur ses deux derniers matchs. Ce duel promet du spectacle.

FC Barcelone: Ter Stegen – Balde, Garcia, Araujo, Koundé – Pedri, Busquets, Gavi – Dembele, Lewandowski, Raphinha