Barça: le groupe de Xavi pour le déplacement à Valence

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le déplacement à Valence ce samedi en Liga. Un groupe avec les jeunes de la Masia, mais sans Marc-André ter Stegen, récemment opéré du dos.

En chute libre ces dernières semaines, avec des défaites contre Gerone (2-4) en championnat et face à Antwerp (2-3) en Ligue des champions, le Barça doit arrêter la saignée. Et cela tombe bien puisque les Blaugranas se déplacent ce samedi sur la pelouse de Valence. Un match comptant pour la 17è journée de Liga. Contre cette équipe du milieu de tableau, les Culés doivent arracher la victoire pour remonter dans le classement ou alors essuyer une nouvelle défaite pour s’enfoncer d’avantage dans la crise.

Pour cette opposition, l’entraineur Xavi Hernandez a fait appel à 23 joueurs avec les jeunes de la Masia, Lamine Yamal, Fermin Torres et Hector Fort. En difficulté en cette première moitié de la saison, Robert Lewandowski est aussi appelé, ainsi que Joao Felix et Raphinha. Par contre, pas de Marc-André ter Stegen. Récemment opéré du dos, le gardien de but allemand ne retrouvera pas les pelouses avant la fin de l’année.

Après 16 journée, le Barça est quatrième au classement de la Liga, à égalité avec l’Atletico (3è), mais loin derrière le Real Madrid (2è) et le nouveau leader, Gerone.

Le groupe du Barça face à Valence: