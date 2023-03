Barça: le groupe de Xavi pour le clasico face au Real Madrid

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le clasico face au Real Madrid, en demi-finale de la Coupe du Roi, jeudi. Robert Lewandowski manque à l’appel.

Le Barça et le Real Madrid s’affrontent ce jeudi au Santiago Bernabeu, à partir de 21 heures (GMT+1). Un clasico entre les deux géants espagnols, comptant cette fois-ci pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Impressionnant depuis le début de l’année avec une place de leader en Liga, l’équipe catalane connait un coup d’arrêt la semaine dernière, avec une défaite contre Manchester United (1-2) en Europa Ligue, et un revers en déplacement à Almeria (0-1) dimanche. En face, les Madrilènes restent sur un nul contre l’Atletico (1-1).

Pour ce match, l’entraineur du Barça, a retenu ses meilleurs joueurs dont les jeunes Gavi et Ansu Fati mais aussi sur ses fidèles lieutenant comme Sergio Busquets et Jordi Alba. Le technicien catalan va cependant composer sans Robert Lewandowski, pas encore suffisamment remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé et Pedri.

Le groupe du Barça face au Real Madrid

Gardiens : Ter Stegen, Peña, Tenas

Défenseurs : Koundé, Araujo, Christensen, Garcia, Balde, Alba, Alonso, Sergi Roberto

Milieux : Gavi, Busquets, De Jong, Kessie, Torre

Attaquants : Fati, Torres, Raphinha, Estanis, Alarcón