Barça: le groupe de Xavi face au Rayo Vallecano sans Marc-André Ter Stegen

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano ce samedi en Liga. Blessé au dos, Marc-André Ter Stegen ne fait pas partie du groupe.

« Le sentiment actuel est qu’il faut voir comment les choses évoluent. Nous sommes tous les jours en contact avec les médecins pour évaluer comment continuer. Nous allons essayer, mais voyons comment je vais«, déclarait Marc-André Ter Stegen jeudi, lors du Gala ‘Marca’.

Le gardien de but du Barça souffre d’une douleur au dos, contractée lors de la trêve internationale avec l’Allemagne. Un pépin physique qui empêche le portier de disputer le match face au Rayo Vallecano ce samedi en Liga. Ce dernier ne fait d’ailleurs pas partie de la liste de Xavi Hernandez dévoilée ce vendredi, pour cette rencontre comptant pour la 14è journée du championnat.

Tout le contraire de Frenkie de Jong qui réintègre le groupe après deux mois loin des terrains pour cause de blessure musculaire. Le jeune Inaki Pena est également convoqué pour ce déplacement à Vallecas et sera d’ailleurs aligné d’entrée, comme l’a confirmé son entraineur en conférence de presse cet après-midi. Les autres cadres de l’équipe dont Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Pedri sont aussi présents, tout comme les pépites Lamine Yamal, Aleix Garrido et Fermin.

Le groupe du Barça face au Rayo Vallecano: