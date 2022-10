Barça: le groupe de Xavi face à Valence

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a publié ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse de Valence (samedi), dans le cadre de la douzième journée de Liga.

Trois jours après la débâcle en Ligue des champions, éliminé dès les phases de groupe, le Barça retrouve le championnat. Les Blaugranas se déplacent ce samedi sur la pelouse du FC Valence, à l’occasion de la douzième journée de Liga. Les Culés occupent la deuxième place au classement, à trois longueurs du Real Madrid, leader. Une victoire demain chez les « Ché » donnerait provisoirement le fauteuil aux Catalans.

Mais la tâche serait sans doute pas du tout au repos pour les visiteurs qui vont se frotter à une équipe de Valence, qui n’a enregistré que deux défaites lors des sept dernières sorties. Et en championnat, les hommes de Gennaro Gattuso ne sont plus qu’à sept longueurs de la Real Sociedad, lanterne du Big four.

Pour cette rencontre, l’entraineur Xavi a fait appel à l’ensemble de ses cadres actifs dont Robert Lewandowski, Ansu Fati, Franck Kessié ou encore Raphinha. Etincelant face à Athletic Bilbao (3-0) le week-end dernier, Ousmane Dembele figure également dans le groupe tout comme le jeune milieu de terrain, Gavi, lauréat du trophée Kopa de France Football et de Golden Boy de Tuttosport. Blessé à l’épaule, Sergi Roberto est lui, toujours à l’infirmerie.

Le groupe du Barça face à Valence: