Barça: le groupe de Xavi face à Alavès avec Lewandowski

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour affronter Alavès ce dimanche, à l’occasion de la 13è journée de Liga. Moins décisif cette saison, Robert Lewandowski fait partie du groupe.

La Liga est à l’honneur ce weekend avec les rencontres de la treizième journée du championnat. Si le Real Madrid défie Valence ce samedi soir au Santiago Bernabeu, le Barça recevra sans son antre le Déportivo Alavès, dimanche après-midi. Une rencontre décisive pour les Blaugranas, troisièmes au classement, qui doivent éviter la défaite pour ne pas s’éloigner du peloton de tête.

Pour ce match, l’entraineur Xavi Hernandez a dévoilé ce samedi sa liste des joueurs retenus. Le technicien espagnol a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec Robert Lewandowski. Moins décisif cette saison, avec 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de l’exercice, le géant polonais fait partie de l’effectif, tout comme Pedri, qui revient tout juste de blessure. Les jeunes de la Masia, Fermin, Casado, Lamine Yamal et Baldé sont également présents. En revanche, pas de Gavi, suspendu, alors que Frenkie De Jong et Sergi Roberto sont toujours à l’infirmerie.

Le groupe du Barça pour affronter Alavès: