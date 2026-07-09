Barça: Lamine Yamal déroule le tapis rouge à Julián Álvarez

Alors que les rumeurs d’un transfert de Julián Álvarez vers le Barça s’intensifient, Lamine Yamal a publiquement exprimé son souhait de voir l’attaquant argentin rejoindre les Blaugrana. Le jeune international espagnol estime que le champion du monde possède toutes les qualités pour s’intégrer au jeu barcelonais et renforcer l’attaque catalane.

Le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, a ouvertement affiché son enthousiasme à l’idée de voir Julián Álvarez rejoindre les Blaugrana. L’international espagnol estime que l’attaquant de l’Atlético de Madrid possède toutes les qualités pour s’imposer au sein du club catalan. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone durant ce mercato estival, l’international argentin pourrait renforcer l’effectif des champions d’Espagne dans les prochaines semaines.

Interrogé par Mundo Deportivo, Lamine Yamal n’a pas caché son envie d’évoluer aux côtés de l’ancien buteur de Manchester City. « Nous l’attendons au Barça à bras ouverts. » Le champion d’Europe a ensuite souligné l’adéquation entre le profil de Julián Álvarez et le style de jeu barcelonais. « Julián est le type de joueur avec lequel tout le monde rêve d’évoluer. Il correspond parfaitement au style de jeu du Barça. » Avant de conclure : « C’est un joueur de très haut niveau, tout le monde le sait. J’espère sincèrement qu’il nous rejoindra. »



