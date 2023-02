Barça: « Il faut demander pardon… », Xavi furieux après la défaite à Almeria

Après la défaite du FC Barcelone (0-1) ce dimanche soir sur la pelouse d’Almeria en Liga, l’entraîneur Xavi est apparu très en colère face à la presse.

Le FC Barcelone connaît un gros coup de mou en ce moment. Éliminés en seizième de finale de la Ligue Europa jeudi dernier, après la défaite (2-1) contre Manchester United, les Catalans se sont à nouveau inclinés ce dimanche soir, cette fois-ci en Liga. En déplacement sur la pelouse d’Almeria, à l’occasion de la 23è journée du championnat espagnol, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont été battus sur la plus courte des marges (1-0).

Une contre-performance qui a rendu fou de rage le coach des Culés, Xavi. « Je suis très en colère parce qu’on a fait le pire match de la saison, surtout en première période« , a-t-il expliqué après la rencontre et relayé par RMC Sports, avant d’ajouter. « On a manqué de circulation, d’intensité, de rythme. Il faut demander pardon aux fans, on a échoué. Je n’ai pas compris la première période. Il faut être honnête, on a failli. Peut-être que la fatigue et l’élimination européenne s’est vue. Mais si nous voulons gagner la Liga, nous devons switcher et changer beaucoup de choses« .

Il poursuit en appelant à une remobilisation des siens, même si la situation est encore très loin d’être dramatique. En effet, le Barça compte encore 7 points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid. « Il faut mettre plus d’envie, il faut faire son autocritique. On a un bon matelas en Liga parce qu’on a fait les choses comme il faut jusqu’à maintenant, mais il faut switcher désormais« , a prévenu Xavi, qui a manifesté beaucoup de frustration pendant le match contre Almeria. Il a d’ailleurs été sanctionné avec un cinquième carton jaune de la saison. En conséquence, il sera suspendu pour duel contre Valence.