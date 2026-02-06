Barça et Real Madrid à l’affiche de la 23e journée de LaLiga
La 23e journée du championnat espagnol promet d’être riche en émotions, avec des confrontations déterminantes tant pour les premières places que pour le maintien. Barcelone occupe la tête du classement et tentera de renforcer son avance, tandis que le Real Madrid reste collé au peloton et multiplie les signes de reprise.
Le FC Barcelone, solide à 55 points, reçoit Majorque samedi à 15h15 GMT au Camp Nou. L’équipe dirigée par Hansi Flick vise une nouvelle victoire à domicile face à un adversaire en difficulté : Majorque pointe à la 14e place avec 24 unités et se débat pour éviter la zone de relégation, n’ayant qu’un court matelas de points. Les Catalans cherchent à aligner les succès pour conforter leur position dans la course au titre.
À un point seulement du leader, le Real Madrid se déplace dimanche à Mestalla pour défier Valence à 20h GMT, une rencontre cruciale pour rester dans la course. Valence, 16e avec 23 points, traverse une période délicate et comptera sur son public pour tenter un coup d’éclat et prendre ses distances avec la zone rouge. Autre affiche à suivre : Atlético Madrid–Real Betis dimanche à 17h30 GMT. Après la large victoire des Colchoneros (5-0) en quart de finale de la Coupe du Roi, le Betis cherchera à se racheter, mais l’Atlético, en forme, voudra confirmer sa supériorité.
Programme de la 23e journée de LaLiga
Vendredi 6 février
20h GMT : Celta Vigo – Osasuna
Samedi 7 février
13h GMT : Rayo Vallecano – Real Oviedo
15h15 GMT : FC Barcelone – Majorque
17h30 GMT : Séville FC – Gérone FC
20h GMT : Real Sociedad – Elche
Dimanche 8 février
13h GMT : Deportivo Alavés – Getafe
15h15 GMT : Athletic Bilbao – Levante
17h30 GMT : Atlético Madrid – Real Betis
20h GMT : Valence FC – Real Madrid
Lundi 9 février
20h GMT : Villarreal – Espanyol Barcelone