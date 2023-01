Barça: des nouvelles de Dembele, blessé face à Gerone

On en sait un peu plus sur le mal d’Ousmane Dembele, sorti sur blessure ce samedi lors de la victoire du Barça face à Gerone (1-0) en Liga.

Non sans trembler, le Barça a pris ce samedi, provisoirement six points d’avance sur le Real Madrid dans la course au titre de champion de Liga. Les Blaugranas ont en effet battu Gerone cet après-midi, à l’occasion de la 19è journée du championnat.

La Liga 2022-2023 | Journée 19 | Estadi Municipal de Montilivi | - 16h15 Girona v n n v d 0 : 1 Voir score Match terminé Barcelona v v n v v Pedri 61'

Neutralisés en première période, les Catalans ont réussi à sauter le verrou adverse au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Pedro, servi en une touche de balle par Jordi Alba.

Une victoire précieuse donc pour le Barça qui a tout de même lâché des plumes en cours de route. En effet, l’actuel leader de la Liga a perdu son attaquant Ousmane Dembele, sorti sur blessure en début de match. Héros de la qualification en demi-finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad (1-0), l’ailier français a quitté le pré avant la demi-heure, touché à la cuisse gauche.

Et selon les dernières informations, les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l’ancien joueur de Dortmund. L’international français ne devrait pas retrouver les terrains avant mi-février. En effet, à en croire le journaliste espagnol, Toni Juan Martí, l’ailier droit devrait être absent pendant environ deux à trois semaines. Il devrait être absent pour le match aller en Europa League face à Manchester United.

Seule bonne nouvelle, sa blessure ne serait pas trop grave et il devrait faire d’autres examens médicaux pour connaitre la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité.

Lo que nos llega de Dembélé: tras la primera exploración todo apunta a que hay lesión, aunque se cree que no es de gravedad. Más pruebas deberán confirmarlo pero se confía en que el galo pueda estar listo en unas 2- 3 semanas. Esas son las sensaciones a esta hora, en caliente. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) January 28, 2023