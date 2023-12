Barça: ça ne sent pas bon pour Marc-André Ter Stegen

Victime de douleur lombaire et absent des terrains depuis la trêve internationale de novembre, le bout du tunnel n’est pas pour bientôt pour Marc-André ter Stegen, selon la dernière sortie de l’entraineur Xavi, sur le cas du gardien de but du Barça.

Marc-André ter Stegen ne rejouera apparemment pas avant la fin de l’année civile 2023. Eloigné des terrains depuis la trêve internationale de novembre en raison d’une douleur au dos, le gardien de but du Barça n’est toujours pas rétabli de son mal. En conférence de presse après la victoire contre l’Atlético de Madrid (1-0) dimanche, Xavi n’était pas très rassurant au sujet de l’international allemand.

« Marc a une gêne au dos et nous verrons comment cela se passe cette semaine, nous dirons ce que nous avons à annoncer. Il a des problèmes qu’il n’a pas réussi à régler et nous verrons« , a-t-il déclaré, rapporté par Besoccer. En d’autres termes, le portier de la National Mannschaft va passer plus de temps que prévu loin des pelouses et pourrait même subir une intervention chirurgicale. Quoi qu’il en soit, on devrait en savoir plus cette semaine sur son état physique.

« Le sentiment actuel est qu’il faut voir comment les choses évoluent. Nous sommes tous les jours en contact avec les médecins pour évaluer comment continuer. Nous allons essayer, mais voyons comment je vais«, avant déclaré l’Allemand lors du Gala ‘MARCA’, où il a remporté les trophées Zamora et Di Stefano, récompensant le meilleur gardien et le meilleur joueur de la saison 2022/23. Ter Stegen a déjà manqué trois matches avec le Barça, contre le Rayo Vallecano (1-1), Porto (2-1) et l’Atlético de Madrid (1-0).