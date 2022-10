Barça: Busquets, le moral de ses joueurs, son style de jeu… Xavi se livre avant le clasico

À la veille du clasico entre le Real Madrid et le Barça au Santiago Bernabeu, ce dimanche, l’entraîneur des Culés Xavi a évoqué plusieurs sujets en conférence de presse.

Le premier clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone, comptant pour la neuvième journée de la Liga, ce dimanche au Santiago Bernabeu (15h15, GMT+1) s’annonce bouillant. Les deux équipes sont invaincues en championnat et comptent le même nombre de points (22) avant ce choc. A la veille de ce match attendu par toute la planète football, l’entraîneur des Blaugranas Xavi Hernandez s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

« Ce sont trois points, mais aussi l’opportunité de sortir renforcé moralement. C’est un match vital pour nous et pour le Real. On verra qui en sort leader. Le projet vient de démarrer, on ne peut pas déjà tout détruire. Calme et patience. On poursuit notre reconstruction. L’échec en Europe est triste mais ça continue. Je pense que nous sommes sur le bon chemin« , a-t-il d’abord déclaré des propos relayés par Real France.

Interrogé ensuite sur Sergio Busquets, critiqué après le nul (3-3) contre l’Inter Milan, le technicien catalan a assuré: « il est important. Bien qu’il n’ait pas fait la meilleure deuxième période contre l’Inter, ça reste un joueur important. Intouchable ? C’est un joueur du Barça et il doit se tenir prêt à jouer. Comme tout le monde. » Justement, après ce nul contre les Milanais, qui a pratiquement condamné le Barça à être reversé en Ligue Europa, on peut s’attendre à ce que le moral des joueurs barcelonais soit au plus bas avant ce choc.

Mais Xavi assure que son groupe est impliqué malgré la déception: « Nous sommes déçus. On a tout donné. On a fait une bonne première période et ça s’est joué sur des détails. Il y a beaucoup d’attentes cette saison. Je sens le vestiaire impliqué et ce n’est que le début. Nous avons encore la Supercoupe et la Copa. Il faut continuer à travailler. Je ne connais pas d’autres moyens de réussir que comme ça.«

Pour finir, Xavi Hernandez a une nouvelle fois réaffirmé son identité de jeu à savoir: gagner, en jouant bien. « L’objectif est de gagner en jouant bien, de la façon en laquelle nous croyons. On veut être acteur, avoir le ballon et l’enlever des pieds de l’adversaire. Il y a des jours où tu joues bien sans gagner et inversement« , a-t-il lancé. Rendez-vous demain, dans l’après-midi, pour savoir si les préceptes de jeu de l’ancien milieu de terrain lui permettront de battre une nouvelle fois le Real Madrid.