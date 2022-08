Barça-Bayern: « Xavi ne va pas passer de bonnes nuits », Yaya Touré après le tirage de la C1

A l’instar d’autres légendes du foot, Yaya Touré a également réagi au tirage de la Ligue des champions qui a accouché d’un Barça-Bayern dans le groupe C. Et pour l’ancienne gloire ivoirienne, les Blaugranas auront fort à faire face à l’ogre bavaroise.

Depuis jeudi soir, les 32 équipes en lice pour la Ligue des champions de la saison 2022-2023 sont fixées sur leur sort. L’UEFA a en effet procédé au tirage au sort des phases de groupe du tournoi. Un tournoi qui a accouché de gros duels en perspective et des retrouvailles de rêve. C’est le cas notamment du groupe C composé du Barça, du Bayern, de l’Inter Milan et du Viktoria Plzeň. Une poule considérée comme la plus relevée où les trois premiers ont toutes les chances de se hisser au tour suivant.

De quoi dire à Yaya Touré que la tâche ne sera pas facile pour les Blaugranas qui retrouvent la compétition après leur désillusion de la saison passée. L’ancien attaquant ivoirien, présent à la cérémonie du tirage, prédit même des nuits blanches à Xavi Hernandez, l’entraineur catalan, face aux champions d’Allemagne, bourreaux des Espagnols et qui avaient précipité la formation barcelonaise en Europa league.

« Oui, j’ai vu le groupe et c’est impressionnant. Je n’avais pas réalisé, mais après quand j’ai regardé, j’ai dit mais! Bayern, l’Inter et Barcelone, je crois que Xavi ne va pas passer de bonnes nuit. Ça va être difficile mais bon, c’est ça le football. Je crois que le groupe le plus difficile, c’est le groupe C. Effectivement, c’est le groupe de la mort. Incroyable ! », a lâché l’ivoirien aux journalistes juste après la cérémonie du tirage.

Sur les réseaux sociaux, les retrouvailles entre le FC Barcelone et le Bayern font également beaucoup parler surtout du côté de Munich. Dans une vidéo sur Twitter, l’attaquant Thomas Muller a envoyé un message à son ancien coéquipier Robert Lewandowski qui joue désormais pour les Blaugranas. » Quel magnifique tirage pour les fans de football. Monsieur Lewandowski, on se voit bientôt à Munich », a-t-il écrit.

« C’était tellement évident… tellement évident. Bien sûr, nous allions avoir Barcelone dans notre groupe ! », a de son côté réagi le président du Bayern, Oliver Kahn avec un sourire narquois lors du tirage, avant de nié ce matin avoir voulu se moquer du Barça.