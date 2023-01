Barça: Bartomeu se défend après la divulgation des insultes contre Messi

L’ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est sorti du silence ce vendredi, après la divulgation des messages insultants contre Lionel Messi, échangés avec l’ex-directeur juridique du club, Román Gómez Ponti.

La presse espagnole a dévoilé ce jeudi, des messages que d’anciens dirigeants du FC Barcelone s’envoyaient entre eux. Et celui de Román Gómez Ponti a particulièrement retenu l’attention. Dans un échange datant de 2021 avec l’ex président du club catalan Josep Bartomeu, Ponti a violemment insulté Lionel Messi, le traitant de “rat” et de “nains homininés ». Gerard Piqué était également visé. Face aux tollés suscités par ces révélations, Bartomeu est sorti du silence ce vendredi via un communiqué.

«Par rapport aux commentaires sur Lionel Messi qui, je le rappelle, se basent sur des messages réalisés dans la sphère privée, ils s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression individuelle de chacun, même s’il peut y avoir des opinions différentes. En ce sens, je répète ce que j’ai dit publiquement en différentes occasions : laisser partir Lionel Messi, le meilleur joueur de l’histoire du football, a constitué une erreur historique», a-t-il lancé.

Pour rappel, Josep Maria Bartomeu est accusé d’avoir contribué à la fuite dans la presse des contrats de Lionel Messi et de Gerard Piqué. Une procédure est actuellement en ce sens en Espagne. L’ex-directeur exécutif Òscar Grau et l’ex-directeur juridique Román Gómez Ponti sont également visés.