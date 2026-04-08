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Barça – Atlético de Madrid: les compositions officielles

Le Barça défie l’Atlético Madrid ce mercredi soir (20h, GMT+1) dans le cadre de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Les compositions officielles des deux formations sont tombées.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Barça – Atlético de Madrid: les compositions officielles
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La manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec un choc entre le Barça et l’Atlético Madrid. Un duel décisif entre les deux voisins espagnols en quête du billet qualificatif pour le dernier carré. Pour ce duel au sommet, les Blaugrana seront privés de Christensen, Bernal, De Jong et Raphinha, blessés. Côté madrilène, Oblak, Giménez, Barrios et Cardoso manquent à l’appel.

La composition des deux équipes:

FC Barcelone : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, João Cancelo – Pedri (c), Eric Garcia – Yamal, Dani Olmo, Rashford – Lewandowski.

Atletico : Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez.

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