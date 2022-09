Barça: agressé à son domicile, Aubameyang donne de ses nouvelles

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Pierre Emerick Aubameyang a donné de ses nouvelles après avoir été, avec sa femme, violemment agressé à son domicile par des individus armés.

Après la victoire du FC Barcelone contre le Real Valladolid (4-0) au Spotify Camp Nou dimanche dernier, dans le cadre de la troisième journée de Liga, Pierre Emerick Aubameyang a vécu une terrible expérience avec les siens. En effet, selon une information de El Pais, relayée par Sport, plusieurs hommes cagoulés et armés se sont introduits dans le domicile de l’ancien Gunners pour lui dérober des affaires. Le Gabonais a notamment été frappé et blessé à la mâchoire.

Quelques jours après cette agression, PEA a posté un message sur ses réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles et remercier tous ceux qui l’ont soutenu après cette dure épreuve.

« Salut tout le monde, merci beaucoup pour tous vos messages. Dimanche soir, des lâches violents ont pénétré dans notre maison, ont menacé ma famille, mes enfants et ont volé des affaires. Ils m’ont blessé à la mâchoire, mais je serai guéri en un rien de temps et, grâce à Dieu, personne d’autre n’a été blessé physiquement. Le sentiment de ne pas se sentir en sécurité dans notre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais nous surmonterons cette épreuve en tant que famille et nous serons plus forts que jamais. Merci pour tous vos soutiens, ça veut dire beaucoup pour nous », a-t-il posté.

Un transfert à Chelsea bloqué ?

Avec cette blessure subie à la mâchoire après l’agression, Aubameyang devrait manquer plusieurs semaines de compétitions, selon la presse anglaise et espagnole. Ce qui pourrait pousser Chelsea à abandonner l’idée de recruter le Gabonais. En effet, les Blues, qui sont déjà avancés dans les discussions avec le FC Barcelone au sujet de PEA, ne voudrait pas voir un joueur blessé rejoindre leur équipe, qui plus est, sera absent pendant environ un mois, selon les estimations des médias britanniques.

Mais selon Sport, le club de Londres n’a pas totalement renoncé à l’ancien buteur de Dortmund et envisage désormais d’obtenir un prêt de l’attaquant barcelonais. Ces dernières heures, les pourparlers se sont intensifiés entre les deux clubs et toutes les parties espèrent parvenir à un accord le plus rapidement possible, explique le quotidien espagnol.