Barça 3 – 3 Inter: « on a tout jeté par la fenêtre », Xavi résigné

En conférence de presse après le nul du FC Barcelone contre l’Inter Milan (3-3) ce mercredi en Ligue des champions, l’entraîneur des Catalans Xavi Hernandez s’est exprimé au sujet de la performance de son équipe.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a frôlé une élimination retentissante en Ligue des champions. Mené par deux fois dans les dix dernières minutes de la rencontre de la quatrième journée de C1, contre l’Inter Milan au Camp Nou, les Culés ont pu compter sur deux buts de Robert Lewandowski (82è, 92è) pour sauver le point du match nul. L’actuel leader de Liga garde un infirme espoir de se qualifier au prochain tour de la compétition. Mais l’entraîneur des Culés Xavi Hernandez ne semble plus trop y croire.

En conférence de presse après la rencontre, il a d’abord souligné les erreurs défensives de ses poulains, assumant toutefois ses propres responsabilités. « Le football est un jeu d’erreurs et aujourd’hui nous n’avons pas bien défendu. Dans la première période, l’intensité était excellente. Il fallait continuer et nous avons payé cher nos erreurs. Des erreurs très graves qui nous ont coûté le match. Peut-être que le processus en Europe est plus long qu’on ne le pensait. Je pense que l’approche a été bonne. Peut-être n’ai-je pas réussi à transmettre l’intensité pour la deuxième période. Si la défense échoue, j’échoue aussi. Si Piqué ou Busquets échouent, j’échoue en tant qu’entraîneur. J’assume l’entière responsabilité », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre: « On a eu le match sous contrôle, dans une très bonne première période. Et en deuxième, nous avons été condamnés par des erreurs. Avec le premier but, nous nous sommes effondrés et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. En tant que Culé, je suis triste et un peu en colère. L’année dernière, cela ne nous a pas souri. Cette année, ce sont nos erreurs. On laisse s’échapper (la qualification), on a tout jeté par la fenêtre. C’est pour ça que ça fait plus mal ».

Il a ensuite présenté ses excuses aux socios: « Nous devons leur présenter nos excuses. Nous ne pouvions pas échouer et nous avons échoué. Ils méritaient une victoire, pour l’ambiance. C’était merveilleux. Dommage de ne pas être au niveau ». Le FC Barcelone devra essayer de relever la tête dimanche prochain, lors du Clasico contre le Real Madrid en Liga.