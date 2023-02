Barça 2 – 2 Man United: Eric ten Hag a apprécié le spectacle

Après le match nul spectaculaire (2-2), entre le FC Barcelone et Manchester United, ce jeudi soir, l’entraîneur des Red Devils Erik ten Hag a salué la performance de ses hommes, mais aussi celle de l’adversaire.

Le FC Barcelone recevait ce jeudi soir Manchester United, à l’occasion du choc des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Une rencontre spectaculaire qui s’est achevée sur le score nul de deux buts partout. Les Blaugranas ont ouvert la marque dans cette partie grâce à Marcos Alonso (50è), avant de se faire rejoindre sur un but de Rashford (53è), puis doublé dans la foulée suite à un CSC de Jules Koundé (59è). Finalement, Raphinha ramenait les deux équipes à égalité (2-2, 76è).

Un spectacle qui a fait plaisir à l’entraîneur des Red Devils Erik ten Hag. « Je pense que c’était un superbe match, avec deux équipes qui attaquaient. C’était du niveau Ligue des Champions, voire plus », a d’ailleurs jugé le technicien néélandais après la rencontre, relayé par Footmercato. « A part peut-être 15 minutes en première période, on a dicté le tempo et on s’est créé beaucoup d’occasions. J’étais déçu à la pause, nous aurions dû être devant. On va devoir terminer le travail à Old Trafford », a-t-il ajouté.

La manche retour de ce choc entre le FC Barcelone et Manchester United est prévu pour le 23 février prochain à Old Trafford. Avec la règle du but à l’extérieur qui n’existe plus, cette confrontation reste donc ouverte, et les deux équipes ont encore toutes leurs chances de passer au tour suivant.