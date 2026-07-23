Barbara Butch dit «Je ne pouvais plus bouger pendant des jours» après l’interruption de son concert

Un concert de la DJ Barbara Butch a été interrompu brutalement à Grenoble après vingt minutes, dimanche dernier, à la suite d’insultes et de jets de projectiles — notamment des morceaux de verre — et d’un appel au boycott lancé par la section iséroise de La France Insoumise. L’artiste a raconté la soirée au micro de France Info le 23 juillet 2026, évoquant une ambiance violente sur scène et des séquelles physiques dans les jours qui ont suivi. Son avocate annonce le dépôt d’une plainte visant plusieurs acteurs impliqués dans la mobilisation.

Lors de son intervention radiophonique, Barbara Butch a décrit une peur intense et une sensation de dissociation pendant le set : « J’ai dissocié un peu pendant le concert… J’ai essayé de tenir le plus longtemps possible sur scène parce que c’est mon travail. » Elle rapporte avoir reçu des projectiles sur la scène et sur les platines, et précise que la présence de fragments de verre l’a convaincue d’interrompre sa prestation.

Les manifestants présents comprenaient, selon les témoignages, des militants pro-palestiniens et des membres du parti de Jean‑Luc Mélenchon répondant à l’appel au boycott de la section iséroise des Insoumis. Les organisateurs de la mobilisation reprochaient à la DJ sa participation, en 2025, à un événement organisé à la résidence de l’ambassadeur de France en Israël et la signature, ensuite retirée, d’une tribune dans Le Point en faveur de la proposition de loi dite Yadan, un texte destiné à lutter contre de nouvelles formes d’antisémitisme.

« Un tel choc que je ne pouvais plus bouger »

Barbara Butch a raconté la fin de sa prestation : confrontée à des projectiles et à des morceaux de verre sur la scène, elle a choisi de terminer sur le titre Imagine avant de quitter les platines. Elle décrit des douleurs physiques persistantes après l’incident : « J’ai eu un tel choc que je ne pouvais plus bouger pendant des jours », précisant une douleur ressentie comme des « coups de poing au niveau du plexus solaire », qui l’a conduite à consulter un cardiologue.

Sur le plan judiciaire, Me Audrey Msellati, avocate de la DJ, a annoncé le 23 juillet à l’AFP le dépôt d’une plainte contre La France Insoumise pour provocation à la haine et à la violence. Selon son annonce, plusieurs plaintes doivent être déposées visant le mouvement, certains de ses élus et représentants locaux, ainsi que le média d’extrême droite Omerta et l’essayiste Alain Soral.

Le récit de la soirée et la décision de porter l’affaire devant la justice interviennent alors que Barbara Butch a été reçue mercredi matin par la ministre de la Culture, Catherine Pégard. Selon des informations relayées par La Dépêche, la ministre lui a assuré son soutien et sa volonté de protéger son « intégrité ».