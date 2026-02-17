Bangladesh : Tarique Rahman officiellement investi Premier ministre

Tarique Rahman a officiellement pris les fonctions de Premier ministre du Bangladesh lors d’une cérémonie retransmise à la télévision nationale, après avoir prêté serment devant le président Mohammed Shahabuddin sur la place sud du Parlement à Dhaka le 17 février 2026.

Son investiture intervient quelques jours après la victoire écrasante du Bangladesh Nationalist Party (BNP) aux élections législatives, qui a permis au parti de former une majorité au sein de la 13e assemblée nationale. La passation de pouvoir a inclus, outre le chef du gouvernement, le serment de plusieurs ministres du nouveau cabinet.

Issu d’une famille politique très en vue — il est le fils de l’ancienne première ministre Khaleda Zia et de l’ex‑président Ziaur Rahman — Tarique Rahman revient ainsi au premier plan de la vie publique après des années passées à l’étranger, devenant l’héritier d’un courant politique qui a longtemps marqué la scène nationale.

Lors de son serment, il a exprimé son engagement envers la nation et la loi fondamentale du pays, promettant « foi et loyauté envers le Bangladesh » et d’« assurer la protection de la Constitution », des mots destinés à rassurer tant ses partisans que les observateurs nationaux et internationaux.

Un gouvernement attendu face à des enjeux immédiats

La cérémonie a également marqué l’entrée en fonction des membres de l’exécutif : plusieurs dizaines de ministres et ministres d’État ont prêté serment aux côtés du Premier ministre, consolidant la composition du nouveau cabinet chargé d’entamer le mandat législatif. Les autorités avaient renforcé les mesures de sécurité autour du complexe parlementaire pour l’occasion.

Le gouvernement de Tarique Rahman hérite d’attentes pressantes — maîtrise de l’inflation, relance de la confiance des investisseurs, réformes de gouvernance — dans un contexte politique encore marqué par les événements de 2024 et la transition supervisée par un gouvernement intérimaire. Les prochains mois seront scrutés de près, tant à l’échelle nationale qu’à l’étranger.