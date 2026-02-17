Bangladesh : le futur Premier ministre Tarique Rahman et le nouveau Parlement ont prêté serment

Tarique Rahman a été investi dans ses fonctions ce mardi 17 février 2026 lors d’une cérémonie retransmise sur la chaîne publique, marquant l’entrée formelle du nouveau chef du gouvernement bangladais.

Tarique Rahman a été investi dans ses fonctions ce mardi 17 février 2026 lors d’une cérémonie retransmise sur la chaîne publique, marquant l’entrée formelle du nouveau chef du gouvernement bangladais.

La prestation de serment s’est déroulée en présence des députés issus des premières élections législatives organisées après l’insurrection qui, en 2024, a mis un terme au long règne de l’ancienne Première ministre Sheikh Hasina.

Né dans une famille politique bien ancrée sur la scène nationale, Tarique Rahman, 60 ans, prend désormais les rênes d’un État peuplé d’environ 170 millions d’habitants.

Publicité

Le pays reste toutefois traversé par de fortes tensions sociopolitiques et confronté à une situation économique dégradée, défis immédiats que devra affronter le nouveau gouvernement.

Un mandat sous haute tension

Cette entrée en fonction intervient à un moment délicat : l’autorité nouvellement installée se voit confrontée à la nécessité de pacifier un climat politique agité, de relancer une économie en perte de vitesse et de réassurer une population sollicitant des réponses concrètes. La cérémonie télévisée a offert une image officielle de continuité, mais la réalité sur le terrain exigera des mesures rapides et un effort soutenu pour stabiliser le pays.