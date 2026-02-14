Bangladesh : le chef des islamistes reconnaît la victoire du BNP aux législatives

Shafiqur Rahman, à la tête d’un parti islamiste bangladais, a finalement admis la victoire de ses adversaires du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) à l’issue du scrutin législatif. Cette reconnaissance intervient alors qu’il avait auparavant pointé du doigt de nombreuses irrégularités entourant le déroulement des opérations électorales.

Dans une prise de parole publiée sur les plateformes sociales, il a indiqué qu’il acceptait les résultats du vote tout en soulignant son attachement au respect des règles juridiques. Sa communication insistait sur la primauté du droit comme cadre à suivre, malgré les griefs exprimés par son camp.

Son message met donc en avant une ligne conciliatrice : contester les conditions du scrutin sans pour autant refuser le verdict des urnes. Cette position contraste avec des réactions plus radicales parfois observées après des scrutins disputés.

Conséquences politiques possibles