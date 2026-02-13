Bangladesh : des projections donnent une large victoire du Parti nationaliste aux élections législatives

Les premières estimations diffusées par les chaînes de télévision locales très tôt vendredi matin laissent présager un succès massif pour le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), dirigé par Tarique Rahman. Les projections indiquent que le parti est en passe de s’imposer nettement lors des élections législatives tenues après la crise politique majeure de l’été 2024.

Ces scrutins constituent la première consultation nationale organisée depuis le renversement du pouvoir autoritaire de Sheikh Hasina, événement qui a profondément reconfiguré la scène politique du pays. L’ambiance sur le terrain et les remontées d’informations ont rapidement alimenté les bulletins d’information dès l’ouverture des bureaux de dépouillement.

Peu après l’aube, à 05h30 heure locale (23h30 UTC jeudi), les principaux organes audiovisuels donnaient au BNP un total de sièges dépassant la majorité absolue requise de 150 députés pour la chambre monocamérale. Selon ces estimations, la formation de Tarique Rahman distancerait largement son concurrent principal.

Projections et rivalités