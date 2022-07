Bamba Ami Sarah : ses deux danseurs « h0m0s£xuels » brisent le silence (vidéo)

Depuis le mercredi 27 juillet 2022, le monde culturel ivoirien est secoué par un vaste scandale. L’incident s’est produit en direct de l’émission « Wozo Vacances », diffusée sur RTI 1, impliquant deux danseurs de Bamba Ami Sarah, qui se sont donné un baiser, alors que la chanteuse prestait. Dans la foulée des excuses de la femme de Souleymane Kamagaté, qui n’ont pas apaisé les internautes, les deux « h0m0s£xuels » viennent, eux-mêmes, de briser le silence.

Le mercredi 27 juillet 2022, un fait surprenant s’est produit, alors que la chanteuse ivoirienne du couper-décaler, Bamba Ami Sarah, donnait une prestation, en direct de RTI 1, dans le cadre de l’émission « Wozo Vacances ». Alors que les choses allaient bon train, deux danseurs de la chanteuse se sont embrassés sur la bouche, devant des enfants.

Suite à la diffusion de la vidéo de l’émission, les internautes se sont défoulés sur la chanteuse et ses chorégraphes. Dans la foulée, à la faveur d’une publication sur sa page Facebook, la femme de Souleymane Kamagaté s’est fendue en excuses. « J’ai été surpris, comme vous, de voir ce qui s’est produit sur le podium de l’émission ‘Wozo vacances’, pendant ma prestation. Cela ne s’est jamais produit à une seule de nos répétitions. Je présente mes excuses, tout d’abord à la RTI, et à tous ceux qui ont été choqués. », a-t-elle écrit.

Loin d’apaiser les internautes, la démarche de la chanteuse a, plutôt, envenimé la situation. À en juger par des commentaires incendiaires, Bamba Ami Sarah sera taxée de complice, vu son attitude, lors de l’incident.

Quid des intéressés, eux-mêmes, puisqu’ils sont à la source de ce gros scandale ?

« Nous ne sommes pas des h0m0s£xuels »

Au milieu de ce cafouillage médiatique, où des commentaires continuent de débarquer de plus belle, les intéressés, eux-mêmes, en l’occurrence, les deux danseurs, sont sortis de l’ombre, pour dire leur part de vérité, concernant l’incident.

Au détour d’une vidéo, qu’il ont partagée sur les réseaux sociaux, et adressée à Bamba Amy Sarah, à la RTI, aux enfants et aux internautes, les deux danseurs ont expliqué ce qui s’est, réellement, passé, tout en présentant leurs excuses. « C’est sous l’émotion et l’effet du public qu’on s’est laissé emporter. Nous demandons pardon au peuple ivoirien, à la télévision nationale et à notre patronne. Nous ne sommes pas des h0m0s£xuels. », ont-ils déclaré.