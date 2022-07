Bamba Ami Sarah – Affaire « B@iser de ses danseurs » : ses excuses créent un tollé

Dans le cadre de la nouvelle émission « Wozo Vacances », sur RTI 1, la chanteuse ivoirienne, Bamba Ami Sarah, a été invitée. Qu’elle n’a été le choc des téléspectateurs, quand deux danseurs de la chanteuse, en direct, se sont donné un langoureux baiser. Suite à l’incident, la chanteuse du couper-décaler a présenté ses excuses. Malheureusement, sa démarche va créer un énorme tollé.

La chanteuse ivoirienne, Bamba Ami Sarah, est au cœur d’un vaste scandale, depuis quelques heures. Alors qu’elle était invitée sur la nouvelle émission de la RTI 1, dénommée « Wozo Vacances », la femme de Souleymane Kamagaté a dû assister à la plus grosse bavure de sa carrière.

Alors que l’émission tournait en plein régime et qu’invités et téléspectateurs devaient s’en donner à cœur joie, deux danseurs de la chanteuse ont surpris plus d’un, en se donnant un langoureux baiser. Suite à sa diffusion, la séquence a suscité une colère quasi-collective.

Ne pouvant, évidemment, pas contenir la colère des internautes, Bamba Ami Sarah est montée au créneau, dans le but de calmer les esprits.

Des excuses qui ne passent pas !

Dans sa sortie, la chanteuse a regretté l’acte, posé par ses danseurs. « J’ai été surpris, comme vous, de voir ce qui s’est produit sur le podium de l’émission ‘Wozo vacances’, pendant ma prestation. Cela ne s’est jamais produit à une seule de nos répétitions. Je présente mes excuses, tout d’abord à la RTI, et à tous ceux qui ont été choqués. », a-t-elle déploré.

Cette démarche de la chanteuse, loin de satisfaire les internautes, a, semble-t-il, été la goutte d’eau, qui aura fait déborder le vase.

Dans leurs commentaires incendiaires, des internautes ont lynché la femme de L’Homme Saga.

En voici quelques-uns : « Elle ment. Façon elle souriait derrière-là, ça ne ressemble pas à quelqu’un qui ne savait pas. » ; « Tu es surprise, mais ton sourire derrière eux !!. » ; « Avec ce large sourire, tu vas venir nous dire que tu étais surprise. N’importe quoi. » ; « En tout cas, ton sourire dit le contraire pour une personne, qui est surprise hon hon tantie assume. » ; « Tu es arrêtée, les regardant avec un visage souriant… De quel étonnement tu parles. Stp. » ; « Après l’excellence avec la petite Yeo, on est tombé comme ça patatras, eh Jésus. Ma chérie, tu riais derrière, ne vends pas les jeunes-là à la vindicte populaire. »

De ces réactions, il ressort, unanimement, que le sourire « complice » de la chanteuse l’a discréditée. Au-delà de toutes les considérations, certaines voix crient à un coup monté, vu la réaction de la chanteuse, pendant que l’acte se produisait.