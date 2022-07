Ballon d’Or africain: « Il a été… », Eudoxie Yao réagit au sacre de Sadio Mané￼

Les réactions pleuvent de partout après l’exploit de Sadio Mané qui a décroché le Ballon d’Or africain pour la 2è fois consécutive. Dernière à réagir, la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao qui a félicité l’attaquant sénégalais.

Et le Ballon d’Or africain 2022 est Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a décroché ce jeudi le titre de joueur de l’année lors d’une cérémonie grandiose organisée au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc. Grand favori pour le sacre, le Lion de la Téranga a remporté le trophée devant le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

L’enfant de Bambali a été récompense pour sa monstrueuse performance au cours de l’année civile 2022. Déjà vainqueur de la CAN 2022, la première dans l’histoire du Sénégal, et grand artisan de la qualification des Lions de la Téranga à la Coupe du monde Qatar 2022, le nouvel attaquant du Bayern Munich a a été énorme au cours de la saison écoulée en permettant notamment à son ancien club de Liverpool d’accrocher la deuxième place en Premier League et deux coupes nationales.

De quoi rendre fier Eudoxie Yao qui a également réagi à cette nouvelle distinction individuelle de la star sénégalaise. Dans un post sur les réseaux sociaux, la bimbo ivoirienne a félicité le Lion de la Téranga pour son titre. « Bravo à Sadio Mané et au Sénégal. Il a été élu ( Ballon d’Or Africain 2022 ) trop fière de lui », s’est réjouie Eudoxie Yao.

Déjà vainqueur de l’édition 2019, le joueur de 30 ans, recruté cet été par le Bayern Munich, décroche ainsi son deuxième Ballon d’Or et rejoint des légendes comme Didier Drogba, Roger Milla, Salah, Nwankwo Kanu et son idole El-Hadji Diouf. A 30 ans, le néo-bavarois peut encore viser le record co-détenu par Samuel Eto’o et Yaya Touré, tous deux sacrés Joueur Africain de l’année à 4 reprises.