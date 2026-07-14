Ballon d’Or 2026: Mbappé en tête des favoris, Messi, Bellingham et Kane complètent le quatuor

À l’approche des demi-finales de la Coupe du monde 2026, la course au Ballon d’Or se précise. Les performances réalisées depuis le début du tournoi ont rebattu les cartes, et quatre joueurs se détachent désormais comme les principaux prétendants à la prestigieuse récompense individuelle.

La France défiera l’Espagne mardi pour une place en finale, tandis que l’Angleterre croisera le fer avec l’Argentine mercredi dans l’autre demi-finale. Selon les dernières estimations de Polymarket, relayées mardi par le journaliste Fabrizio Romano, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, est actuellement le grand favori pour décrocher le Ballon d’Or 2026. Auteur d’un Mondial exceptionnel avec huit buts et deux passes décisives, l’attaquant de 27 ans est crédité de 42 % de chances de remporter le trophée.

Derrière lui figure le capitaine de l’Argentine, Lionel Messi, qui dispose de 30 % de probabilités. Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham complète le podium provisoire avec 17 %. Le capitaine des Three Lions, Harry Kane, également en grande forme avec six réalisations dans la compétition, occupe la quatrième position avec 5 % de chances de soulever le Ballon d’Or.