Ballon d’Or 2026: Harry Kane se place parmi les favoris

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Harry Kane affiche clairement ses ambitions individuelles. Le capitaine de l’Angleterre estime que lui-même, Michael Olise et plusieurs joueurs du PSG figurent parmi les principaux favoris au Ballon d’Or.

Harry Kane n’a pas caché ses ambitions. L’attaquant du Bayern Munich estime faire partie des principaux candidats au Ballon d’Or 2026 et considère également son coéquipier Michael Olise comme un sérieux prétendant à la récompense individuelle suprême. L’international anglais a également souligné l’importance des performances collectives dans la course au trophée, citant notamment les joueurs du Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des champions, parmi ses principaux concurrents.

Pour le capitaine des Three Lions, le résultat de la Coupe du monde 2026 pourrait être déterminant dans l’attribution du Ballon d’Or. « Je fais clairement partie des candidats au Ballon d’Or », a affirmé Kane. « Si l’Angleterre remporte la Coupe du monde, il est tout à fait possible qu’un joueur anglais décroche la récompense. (…) Parmi les favoris, il y a évidemment moi, Michael Olise, mais aussi plusieurs joueurs qui ont brillé en Ligue des champions. »

L’attaquant bavarois a également relevé avec humour que la cérémonie se déroulera à Londres cette année. « J’ai vu que la cérémonie aurait lieu à Londres. C’est peut-être un signe positif. Remporter ce trophée dans ma ville natale rendrait ce moment encore plus spécial », a-t-il confié. À quelques jours du Mondial, Kane affiche donc ses ambitions, bien décidé à transformer ses performances individuelles et collectives en un premier Ballon d’Or.





