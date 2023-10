Ballon d’Or 2023: Rodri voit Lionel Messi vainqueur

-Publicité-

Candidat au Ballon d’Or 2023 dont le propriétaire sera dévoilé le 30 octobre prochain à Paris en France, Rodri ne se voit pas remporter la récompense ultime. Le milieu de terrain de Manchester City estime cependant que Lionel Messi sera désigné vainqueur.

L’émission phare espagnole « El Partidazo de COPE » a récemment mis en lumière la réflexion de Rodri Hernández, milieu de terrain évoluant à Manchester City. Au cours de l’entretien, le joueur espagnol a exprimé son opinion sincère quant à ses chances de décrocher le Ballon d’Or 2023, en mettant en avant l’importance du marketing dans cette quête.

Le second capitaine de la Roja a fait part de ses doutes quant à la possibilité de remporter le prestigieux prix individuel. Il a évoqué ses inquiétudes, provoquées par le fait que le Ballon d’Or ira probablement à Lionel Messi, malgré la forte concurrence d’Erling Haaland.

« En fin de compte, les récompenses individuelles sont comme ça. J’ai 27 ans et j’ai vécu l’âge d’or des footballeurs dans mon pays. Je sais que le mérite sportif est très apprécié, mais c’est aussi un prix avec beaucoup de marketing. Je suis conscient du type de joueur que je suis et à côté des monstres avec lesquels je suis en concurrence, il me manque bien quelque chose », a avoué Rodri Hernández lors de son entretien avec la journaliste Juanma Castano.

Le vainqueur de la Ligue des Champions 2023 avec les Cityzens a également livré son pronostic quant au prochain lauréat du Ballon d’Or. « Qui va gagner le Ballon d’Or ? Pour moi, je pense que Lionel Messi va le gagner », a-t-il ajouté. Une prédiction qui va dans le même sens que celle du média Sport qui affirme de son côté que le champion du monde 2022 soulèvera son huitième Ballon d’Or au soir du 30 octobre.

