Ballon d’Or 2022: Sadio Mané décroche le prix Socrates

Créé cette année, le prix Socrates du joueur engagé est allé à Sadio Mané qui a été récompensé pour ses œuvres sociales à Bambali au Sénégal.

En attendant peut-être le Ballon d’Or, Sadio Mané a remporté un trophée ce lundi soir au théâtre du Châtelet où se déroule la cérémonie du Ballon d’Or. Le Sénégalais a remporté le prix Socrates du joueur le plus engagé. Un prix créé cette année en hommage à l’ancien international brésilien et qui récompense un footballeur pour son engagement dans des projets sociétaux et caritatifs.

Le Sénégalais a été plébiscité pour ses nombreuses œuvres sociales dans son village natal à Bambali où il a notamment fait construire un hôpital, une école et une mosquée. L’attaquant du Bayern Munich a reçu son prix des mains de l’ancien joueur du PSG, Rai, frère du défunt Socrates.

«Je suis vraiment très content d’être là et, parfois je suis peut-être un peu timide, mais en tout cas je suis très content de pouvoir faire ce que je fais pour toutes ces personnes chez moi, pour que la vie s’améliore», a réagi le champion d’Afrique en titre.

Une première récompense pour le Lion de la Téranga qui pourrait également décrocher le Ballon d’Or, tant convoité. Le joueur de 30 ans est l’un des grands favoris pour cette distinction ultime avec l’attaquant français Karim Benzema.