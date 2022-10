Ballon d’Or 2022: Ronaldo ne soutient pas Sadio Mané

Ronaldo Nazario s’est prononcé sur le Ballon d’Or 2022 dont le vainqueur sera connu lundi prochain. Et l’ancienne gloire brésilienne ne voit pas Sadio Mané décrocher le trophée convoité.

Encore quelques jours et l’on connaitra le lauréat du Ballon d’Or 2022. La grande cérémonie de remise du trophée aura lieu lundi prochain à Paris en France. 30 joueurs sont en lice pour cette récompense dont Karim Benzema et Sadio Mané. Les deux attaquants sont considérés comme les grands favoris pour la prestigieuse distinction individuelle. Le premier sort d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions.

Quant au second, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, le Sénégalais a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

A Madrid, en marge du clasico entre le Real Madrid et le Barça prévu ce dimanche, Ronaldo Nazario s’est prononcé sur cette distinction particulièrement prisée des joueurs. Interrogé sur les chances des deux joueurs de détrôner Lionel Messi, vainqueur de la dernière édition, l’ancienne gloire brésilienne a assuré que le buteur français n’a aucune chance de perdre le Ballon d’or 2022. « Je ne pense pas qu’il y ait une chance qu’il perde. Il a eu des chiffres spectaculaires [la saison dernière] et la Ligue des champions le favorise beaucoup. D’autres joueurs pourraient-ils gagner ? Oui, mais il y a une grande différence entre ce que Benzema a fait l’année dernière et les autres », a-t-il assuré au micro de DAZN.

El Fenomeno qui a évolué sous les couleurs du Barça et du Real Madrid s’est par ailleurs prononcé sur le choc au sommet de la neuvième journée de Liga entre les deux clubs rivaux. Le match le plus important du football mondial, selon lui. « Je suppose que les Espagnols devraient être très fiers de les avoir tous les deux – le Real Madrid et Barcelone – et que cette rivalité devient plus saine et plus belle pour que les gens puissent en profiter », a-t-il laissé entendre.