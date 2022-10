Ballon d’Or 2022: Robert Lewandowski donne son favori et tacle France Football

Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole Movistar ce jeudi, Robert Lewandowski voit Benzema remporter le Ballon d’Or 2022. Il a profité de l’occasion pour adresser un petit tacle à France Football qui décerne le trophée.

Le Ballon d’Or 2022 sera décerné le 17 octobre prochain, lors d’une cérémonie organisée au théâtre du Châtelet à Paris. Et à quelques jours de l’événement, plusieurs observateurs et acteurs du football y vont de leur pronostic sur le nom du vainqueur. Et ils sont tous unanimes, Karim Benzema va soulever le trophée pour la première fois de sa carrière, après sa riche saison 2021-2022 conclue par le titre en Liga et Ligue des champions.

Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole Movistar ce jeudi, l’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a également partagé cet avis tout en taclant au passage France Football, qui organise le Ballon d’Or. « Il (Karim Benzema) est probablement l’un des favoris pour gagner le Ballon d’Or, s’ils ne l’annulent pas, évidemment », a lâché, sourire au coin, l’ancien buteur du Bayern Munich.

Une petite pique de Lewy à France Football qui fait certainement référence à l’édition 2020 du ballon d’Or, qui a été annulé à cause de la Covid 19 alors que le trophée était promis à l’international Polonais. Visiblement, Robert Lewandowski n’a toujours pas digéré cet épisode.