Ballon d’Or 2022: le classement général et le palmarès complet

Retrouvez tout le palmarès complet de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 tenue ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris en France. L’ultime récompense individuelle chez les hommes a été décernée à Karim Benzema, et Alexia Putellas, chez les dames.

La grande cérémonie de distinction des footballeurs s’est tenue en France dans la soirée du lundi 17 octobre 2021. Le Ballon d’Or masculin est allé à Karim Benzema qui remporte le trophée pour la première fois de sa carrière. Le Ballon d’or féminin est quant à lui revenu à la capitaine du FC Barcelone, vainqueur du championnat d’Espagne et vice-champion de la Ligue des champions féminine, Alexia Putellas.

Dans les autres distinctions, le prix de meilleur jeune de l’année est attribué à la pépite espagnole Gavi. Le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de but est donné à Thibaut Courtois, vainqueur de la C1 avec le Real Madrid. Meilleur buteur de la saison passée des cinq grands championnats européens, Robert Lewandowski remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée Gerd Muller.

L’attaquant polonais a inscrit 57 buts en 56 apparitions avec le Bayern Munich et la Pologne (toutes compétitions confondues) lors du précédent exercice. Un trophée Socrates a été remis à Sadio Mané pour son engagement social au Sénégal. Manchester City est désigné meilleur club de la saison avec cinq joueurs et une joueuse présents parmi les nommées au Ballon d’Or.

Le palmarès complet du Ballon d’Or 2022

Meilleur joueur (Ballon d’Or): Karim Benzema (Real Madrid, France)

Meilleure joueuse (Ballon d’Or féminin): Alexia Putellas (FC Barcelone, Espagne)

Meilleur gardien (Trophée Yachine): Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

Meilleur jeune (Trophée Kopa): Gavi (FC Barcelone, Espagne)

Meilleur buteur (Trophée Muller): Robert Lewandowski

Le classement du Ballon d’Or 2022 :

1. Karim Benzema (FRA, 34 ans ; Real Madrid)

2. Sadio Mané (SEN, 30 ans ; Liverpool/Bayern Munich)

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31 ans ; Manchester City)

4. Robert Lewandowski (POL, 33 ans ; Bayern Munich/FC Barcelone)

5. Mohamed Salah (EGY, 30 ans ; Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA, 23 ans ; Paris-SG)

7. Thibaut Courtois (BEL, 30 ans ; Real Madrid)

8. Vinicius Jr (BRÉ, 22 ans ; Real Madrid)

9. Luka Modric (CRO, 36 ans ; Real Madrid)

10. Erling Haaland (NOR, 22 ans ; Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (CDS, 30 ans ; Tottenham)

12. Riyad Mahrez (ALG, 31 ans ; Manchester City)

13. Sébastien Haller (CIV, 28 ans ; Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (POR, 23 ans ; AC Milan)

14. Fabinho (BRÉ, 28 ans ; Liverpool)

16. Virgil van Dijk (HOL, 31 ans ; Liverpool)

17. Casemiro (BRÉ, 30 ans ; Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (SER, 22 ans ; Fiorentina/Juventus Turin)

17. Luis Diaz (COL, 25 ans ; Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (POR, 37 ans ; Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (ANG, 29 ans ; Tottenham)

22. Bernardo Silva (POR, 28 ans ; Manchester City)

23. Trent Alexander-Arnold (ANG, 23 ans ; Liverpool)

24. Phil Foden (ANG, 22 ans ; Manchester City)

25. Darwin Nunez (URU, 23 ans ; Benfica/Liverpool)

26. Christopher Nkunku (FRA, 24 ans ; RB Leipzig)

27. Joao Cancelo (POR, 28 ans ; Manchester City)

28. Antonio Rüdiger (ALL, 29 ans ; Chelsea/Real Madrid)

29. Mike Maignan (FRA, 27 ans ; AC Milan)

30. Joshua Kimmich (ALL, 27 ans ; Bayern Munich)