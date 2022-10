Ballon d’Or 2022: Karim Benzema remporte le trophée

Karim Benzema a été élu vainqueur du Ballon d’Or France Football 2022 ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. Une récompense méritée pour le Français, sacré pour la première fois.

Sans surprise, c’est Karim Benzema qui a remporté le Ballon d’Or 2022. L’international français a décroché ce trophée ce lundi soir lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Real Madrid a raflé le sacre devant Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich), vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, et le Belge Kevin De Bruyne, champion d’Angleterre pour la cinquième fois avec Manchester City.

« C’est une fierté d’avoir cela devant moi », a réagi le joueur madrilène après avoir reçu son trophée des mains de Zinedine Zidane. « Je repense à tout ce travail où je n’ai pas lâché depuis tout petit. Après j’ai eu de la motivation car j’ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, c’est ne rien lâcher et s’entrainer toujours plus. C’est aussi garder ce rêve dans la tête », a-t-il ajouté.

« J’ai eu des moments difficiles dont cette période où je n’étais pas en sélection », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas lâché et j’ai travaillé en gardant la joie de jouer au foot avec mon coach (Zidane). Je n’ai rien lâché. Ces périodes difficiles m’ont renforcé mentalement. Je suis content de mon travail. Je remercie mes coéquipiers du Real Madrid et de la sélection. Je remercie mon grand président, c’est comme quelqu’un de ma famille. Il s’est déplacé jusqu’à chez moi pour me faire signer à Madrid. Je n’oublie pas monsieur Aulas et l’académie lyonnaise. Je remercie ma famille car on est soudé et tous ensemble. C’est le Ballon d’or du peuple », a conclu le Français.

Une récompense méritée

Karim Benzema sort d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions. le buteur merengue a réussi la performance d’inscrire deux triplés consécutifs au cours de la phase à élimination directe en Ligue des Champions (contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour (3-1) et sur la pelouse de Chelsea en quart de finale aller (3-1), ndlr).