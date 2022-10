Ballon d’Or 2022 (F): Alexia Putellas conserve le trophée

Après avoir remporté le trophée en 2021, Alexia Putellas a été élue une nouvelle fois meilleure joueuse du monde. L’Espagnole est lauréate du Ballon d’Or 2022.

En attendant le très probable sacre de Karim Benzema, on connaît la gagnante du Ballon d’Or chez les femmes. Déjà lauréate du trophée l’année dernière, Alexia Putellas conserve sa couronne, et confirme sa supériorité actuelle sur le football féminin mondial. La meilleure joueuse du FC Barcelone féminin a remporté la dernière Liga et a été finaliste malheureuse de la précédente Ligue des Champions. La très belle saison d’Alexia Putellas a pris fin début juillet dernier, avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Cette grave blessure l’avait d’ailleurs privé de l’Euro féminin 2022 remporté par l’Angleterre.

Elle a devancé un parterre de joueuses de talent, notamment Selma Bacha (OL), Wendie Renard (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Aitana Bonmati (FC Barcelone), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (FC Barcelone), Christiane Endler (OL), Ada Hegerberg (OL),Sam Kerr (Chelsea), Catarina Macario (OL), Beth Mead (Arsenal), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (Wave de San Diego), Lena Oberdorf (Wolfsbourg), Asisat Oshoala (FC Barcelone), Alexandra Popp (Wolfsbourg), Trinity Rodman (Spirit de Washington) ou encore Fridolina Rolfö (FC Barcelone).