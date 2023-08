Baisé forcé: la mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim

L’affaire Luis Rubiales prend des proportions incroyables. Selon les informations rapportées par plusieurs médias espagnols dont Marca et Sport, la mère de ce dernier a entamé une grève de la faim.

Le président de la Fédération espagnole de football est au cœur de la tempête depuis plusieurs jours. Luis Rubiales est épinglé pour avoir embrassé de force la joueuse de la Roja, Jenni Hermoso, après la finale de la Coupe du monde féminine 2023. La polémique est telle que l’espagnol a été provisoirement suspendu de ses fonctions par la FIFA. Et cette affaire a pris une nouvelle tournure ce lundi.

En effet, selon des médias locaux comme Marca et Sport, Angeles Béjar, la mère de Luis Rubiales, a entamé ce lundi matin une grève de la faim à l’intérieur d’une église, aux côtés de sa sœur. Son objectif est de mettre fin à ce qu’elle qualifie de « chasse inhumaine et sanglante » visant son fils. Elle s’engage à rester cloîtrée « jour et nuit, indéfiniment » jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour restaurer la justice en faveur de Luis Rubiales.

Convaincue de l’innocence de son fils, Angeles Béjar insiste sur le fait qu’il est incapable de porter préjudice à quiconque. Elle exprime sa perplexité face à la cruauté dont il est victime et ne comprend pas pourquoi il est ainsi ciblé. Dans son appel, elle demande également à Jenni Hermoso de révéler la vérité et de maintenir la version des événements qu’elle avait initialement présentée.

Un nouveau tournant ce lundi ?

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a décidé de tenir une réunion exceptionnelle et urgente ce lundi. Les présidents des Fédérations Territoriales sont convoqués pour cette réunion qui se tiendra au siège de la fédération à Las Rozas (Madrid). L’objectif principal de cette réunion sera d’analyser et d’évaluer la suspension imposée à Luis Rubiales par la FIFA.

En parallèle, le Tribunal administratif du sport espagnol (TAS) a également prévu de se réunir dès lundi. Au cours de cette réunion, il examinera une demande de suspension des fonctions présidentielles de Luis Rubiales, une demande émanant du gouvernement. Ce lundi pourrait donc être crucial pour Luis Rubiales.