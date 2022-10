Bagarre « Eunice Zunon-Ténor » : Jojo Le Barbu fait de croustillantes révélations

La bagarre « Eunice Zunon-Ténor » continue d’occuper le devant de l’actualité africaine. Et, pour cause, ce scandale, entre la web-humoriste ivoirienne et le rappeur camerounais, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Plusieurs semaines, après la survenance de cet incident choquant, Jojo Le Barbu, un artiste ivoirien, vient de faire de croustillantes révélations, au détour d’un entretien qu’il a donné sur les plateaux de « La 3 ».

Il y a quelques semaines, Eunice Zunon et Ténor faisaient parler d’eux, de la plus scandaleuse des manières. La web-humoriste ivoirienne et le rappeur, qui étaient, quasiment, à la fin de leur idylle, s’étaient donné en spectacle, à travers une violente bagarre. Une fois sur les réseaux sociaux, la vidéo de cette triste scène, filmée par le manager de Ténor, a suscité un torrent de commentaires mitigés.

Cet incident a, tellement, emballé les réseaux sociaux que des internautes ivoiriens et camerounais avaient failli en venir à des confrontations virtuelles. Dans la foulée, des célébrités africaines, à l’instar de Camille Makosso, le célèbre pasteur ivoirien, étaient montées au créneau, pour calmer les esprits.

Ténor « a commencé à pleurer »

Alors que ce dossier brûlant semble rangé dans les tiroirs de la toile, le rappeur ivoirien, Jojo Le Barbu, vient de remettre l’affaire « Eunice Zunon-Ténor » sur la table. En effet, au détour d’un récent passage sur les plateaux de « La 3 », une chaîne de télévision ivoirienne, l’artiste a fait une curieuse révélation.

Dans ses déclarations, devant le chroniqueur Anaconda, Jojo Le Barbu a levé le voile sur une confidence que Ténor lui aurait faite, au sujet de l’endroit, où il se trouvait, quand la vidéo de la fameuse bagarre a fuité. « Tenor m’a dit qu’il était dans l’avion, quand il a appris la fuite de la vidéo de sa bagarre avec Eunice, et il a commencé à pleurer. », a-t-il révélé.