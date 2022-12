Bagarre, agression au couteau chez Coco Emilia: Eva Mballa donne sa version des faits (vidéo)

Après les accusations d’agression de Coco Emilia contre Aziz Yaou et Eva Mballa, cette dernière est montée au créneau pour démentir les propos de l’influenceuse. Elle soutient que l’influenceuse est au bord de la folie après une tumultueuse période de dépression.

Jeudi dernier, Coco Emilia a publié sur snap, une vidéo d’une agression dont elle aurait été victime chez elle. Au lendemain de cette publication, l’influenceuse est revenue à la charge pour expliquer ce qui s’est passé chez elle.

La femme de Francis Mvemba explique avoir reçu des amis dont la jet-setteuse célèbre, Aziz Yaou, Yannick Ndjele, Christian Assama, Davila, Hassan, Eva Mballa. A l’en croire, ils lui ont manqué du respect en l’agressant verbalement puis physiquement jusqu’à ce qu’elle ne décide de s’enfermer dans sa chambre pour être en sécurité.

Eva Mballa donne sa versions des faits

Mais Eva Mballa, journaliste et entrepreneur au Gabon s’inscrit en faux et donne sa version de ce qui s’est passé chez Coco Emilia. « Après deux heures de séquestration chez elle, Emilia Coco a cassé deux verres sur le mur, j’étais en face d’elle et elle me disait que je ne « vois rien et je ne comprends rien » ».

Eva Mballa indique avoir tenté de calmer la femme de Francis Mvemba en vain. « Je lui demandais de se calmer parce que c’était juste incroyable. Coco avait bouilli une casserole d’eau pour nous la verser dessus, elle m’a pointée avec deux couteaux en demandant de sortir de sa cuisine »., a-t-elle ajouté.

Elle poursuit que l’un deux, Roger, se serait interposé et Coco Emilia aurait lancé les couteaux en l’air avant de s’attaquer à Dalvanie. « j’étais en larmes, tellement j’étais traumatisée de la voir dans ces états… Voilà la personne que je suis. Elle m’a d’ailleurs mordue et Aziz aussi »., a précisé Eva Mballa qui déduit que Coco Emilia est en train de perdre la tête.