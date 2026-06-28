BAC 2026 en Côte d’Ivoire : les résultats attendus le lundi 6 juillet

Les candidats au Baccalauréat 2026 en Côte d’Ivoire seront fixés sur leur sort le lundi 6 juillet. La proclamation nationale des résultats est attendue à partir de 14h, après une session qui a mobilisé plus de 329 000 candidats sur l’ensemble du territoire.

L’attente entre dans sa dernière ligne droite pour les candidats au BAC 2026 en Côte d’Ivoire. Après les épreuves écrites organisées en juin, la Direction des examens et concours doit procéder à la proclamation des résultats le lundi 6 juillet 2026, à partir de 14h.

Pour cette session, 329 372 candidats étaient inscrits au Baccalauréat. Ils ont composé dans 549 centres répartis sur le territoire national. Dans le détail, l’examen a concerné 303 625 candidats au Baccalauréat général, 25 150 au Baccalauréat technique et 597 au Baccalauréat artistique.

Cette proclamation est particulièrement attendue par les élèves, les parents et l’ensemble de la communauté éducative ivoirienne. Elle permettra de mesurer les performances de la session 2026, un an après un taux national de réussite de 40,15 % enregistré en 2025.

Lors de la précédente session, les filles avaient obtenu un taux de réussite légèrement supérieur à celui des garçons, avec 41,24 % contre 39,06 %. Ces chiffres avaient confirmé une progression du rendement national, tout en maintenant une forte attente autour de l’évolution du niveau général des candidats.

La publication des résultats du BAC constitue aussi une étape décisive pour l’orientation des nouveaux bacheliers. Les admis pourront ensuite engager les démarches liées à leur inscription dans l’enseignement supérieur, tandis que les candidats non admis devront envisager les options disponibles pour la suite de leur parcours scolaire.

Les candidats sont invités à consulter leurs résultats à partir des canaux officiels indiqués par les autorités éducatives, notamment les plateformes de la Direction des examens et concours, ainsi que dans les centres d’examen.