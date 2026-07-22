BAC 2026 au Bénin: les 3 meilleurs par département

L’Office du Baccalauréat a rendu publics, ce mercredi 22 juillet 2026, les résultats des meilleurs candidats à l’examen du baccalauréat session de Juin 2026. La série G2 vient en tête du classement avec le premier au plan national. D’ailleurs, au sommet de la réussite nationale, la série technologique G2 s’impose brillamment en occupant l’intégralité du podium national :