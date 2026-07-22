BAC 2026 au Bénin: les 3 meilleurs par département
L’Office du Baccalauréat a rendu publics, ce mercredi 22 juillet 2026, les résultats des meilleurs candidats à l’examen du baccalauréat session de Juin 2026. La série G2 vient en tête du classement avec le premier au plan national. D’ailleurs, au sommet de la réussite nationale, la série technologique G2 s’impose brillamment en occupant l’intégralité du podium national :
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
264vues
Publicité
4 min de lecture
- 1er National : M. EGBOGBE Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral).
- 2ème National : M. OGOUTEGBE Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – 18,750 / 20 (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi).
- 3ème National : M. AHOUANDJINOU Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (Complexe Scolaire La Grande Académie, Abomey-Calavi / Atlantique).
Palmarès départemental des lauréats (Top 3 par département)
Littoral
- 1er : EGBOGBE Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou).
- 2ème : Mlle OKPEICHA Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – 18,550 / 20 (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou).
- 3ème : M. AKPO Okpè Sharon (Série G2) – 18,000 / 20 (Collège Catholique Père Aupiais, Cotonou).
Atlantique
- 1er : M. AHOUANDJINOU Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi).
- 2ème : Mlle IDRISSOU Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – 18,368 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi).
- 3ème : M. HOUEMASSOU BOSSA Doudédji Gaël Nathan (Série C) – 18,364 / 20 (Collège Catholique Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Calavi).
Atacora
- 1ère : Mlle D’ALMEIDA Marie-Esther Tété (Série D) – 17,727 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
- 2ème : Mlle NATTA Kubona Kévine Gloire (Série D) – 17,636 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
- 3ème (ex æquo) : Mlle HOUNSOU Marie-Grâcia Raphaëla Donan & Mlle SEMONDJI Mawuly Femi Bernice (Série D) – 17,227 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou).
Borgou
- 1er : M. KANTCHEMEY Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – 17,952 / 20 (CEG Zongo, Parakou).
- 2ème : M. DAMBAKI MAMAN Abdoul Jalil (Série D) – 17,818 / 20 (Prytanée Militaire de Bembèrèkè).
- 3ème : M. ESSE Kadoukpè Maël Godffroy (Série D) – 17,636 / 20 (Collège Catholique Hibiscus, Parakou).
Collines
- 1er : M. GBEDJI Yasséa Copernic (Série D) – 17,500 / 20 (CEG 3 Savalou).
- 2ème (ex æquo) : M. DEDEHOU Arsène (CEG 3 Savalou), M. ADOUNVO Dehotin Senami Osnel Barak (Col. Cath. St Michel / Dassa) & M. DJEHOUNGO Vidomey Chancel (CEG 1 Savalou) (Série D) – 17,318 / 20.
Couffo
- 1er : M. EDAH Bruno (Série D) – 17,727 / 20 (CEG Bétoumey, Djakotomey).
- 2ème : M. HOUESSOU GBAGUIDI Kossi Oslin Miguel (Série C) – 17,136 / 20 (CEG 1 Azové, Aplahoué).
- 3ème : Mlle KOUNOUDJI Jennifer Souréa (Série D) – 16,773 / 20 (Collège Catholique N.D. de l’Espérance, Klouékanmey).
Ouémé
- 1ère : Mlle LATAME Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – 18,409 / 20 (Collège Catholique Notre Dame de Dowa, Porto-Novo).
- 2ème : Mlle HOUEHOUNHA Sèyidė Maëlle (Série D) – 18,227 / 20 (CEG Danto, Missérété).
- 3ème : Mlle ZODEHOUGAN Sitou Fatou Imane (Série D) – 18,091 / 20 (Complexe Scolaire Les Chevaliers, Adjarra).
Plateau
- 1er : M. LOGBO AHOUDE Chédrac (Série D) – 18,000 / 20 (CEG Dooké, Ifangni).
- 2ème : M. ONILOUDE BABATOUNDE Emeric Déo-Gratias (Série D) – 16,591 / 20 (Collège Catholique Sainte Claire, Pobè).
- 3ème : M. ODJO Oladélé Bérenger (Série A2) – 16,500 / 20 (CEG 1 Pobè).
Mono
- 1er : M. SOSSOU Jarius (Série D) – 17,864 / 20 (CEG Bopa).
- 2ème : M. AKPOLOU Godson Ronel (Série G2) – 17,750 / 20 (Collège Catholique, Comé).
- 3ème : M. DOTOU Olympe Charlemagne (Série D) – 17,682 / 20 (CEG Zoungbonou, Houéyogbé).
Zou
- 1er : M. NANGBE Mahouclo Josué (Série G2) – 17,850 / 20 (Complexe Scolaire Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey).
- 2ème : M. MONGBO Séwanou Exaucé (Série D) – 17,273 / 20 (CEG Tanvè, Agbangnizoun).
- 3ème : M. YELOU Sunday Oluwaseun Emmanuel (Série F3) – 17,261 / 20 (Lycée Technique de Bohicon).
Donga
- 1er : M. FOUSSENI ALLABANI Houméïdou (Série D) – 17,455 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou).
- 2ème : M. ASSOUMA Souweylim (Série D) – 17,364 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou).
- 3ème : Mlle MOUSSA YAYA Mardiath (Série A2) – 16,727 / 20 (CEG 1 Djougou).
Articles liés
Bac 2026 : Egbogbe Frederico Rayan Seton, premier du Bénin avec 18,80/20Bénin: les classements des 20 meilleurs au BAC session de juin 2026Bénin : le concours d’entrée au Prytanée militaire et au Lycée militaire de jeunes filles fixé au 23 juilletAffaire Dangnivo: le procès reprend ce matin devant le tribunal de Cotonou
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.