BAC 2022 au Bénin: le DOB reçoit la visite inopinée de deux ministres

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, madame Eléonore Yayi Ladekan et son collègue de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi étaient hier mercredi 09 Mars 2022 dans les locaux de l’office du baccalauréat. Ils y ont effectué une visite inopinée pour s’informer des conditions de préparation de l’organisation de l’examen du BAC, session de Juin 2022 .

