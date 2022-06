Bac 2022 au Bénin: 77 416 candidats inscrits contre 82 958 en 2021

77 416 candidats sont attendus dans les centres de composition du Baccalauréat, session de juin 2022. Un effectif en baisse comparativement au chiffre de l’année dernière qui s’établissait à 82 958 candidats.

Du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022, les candidats inscrits à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2022 composent les épreuves écrites dans 133 centres sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont au total 77 416 candidats contre les 82 958 enregistrés en 2021, soit un un taux de régression de 6,68%.

Selon le Directeur de l’Office du Baccalauréat, cette baisse constatée sur l’effectif général n’impacte par négativement le nombre de candidats inscrit dans les séries techniques. Cette année, 3 777 sont inscrits dans les séries techniques. On note pour la série E (Mathématiques et techniques) 23 candidats ; la F1 (construction mécanique) 192 candidats ; la F2 (électronique) 113 candidats ; la F3 (électrotechnique) 1 738 candidats et la F4 (génie civil) 1 711 candidats inscrits.

De toutes les séries, la D a enregistré le plus grand nombre de candidats avec 28 890. En ce qui concerne les Départements, l’Atlantique vient en tête avec 18 988 inscrits. Pendant ce temps, la Donga ferme la marche avec seulement 1 655 candidats.