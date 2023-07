Azumah Nelson: « les boxeurs d’aujourd’hui ne pensent qu’à l’argent »

-Publicité-

La légende ghanéenne de la boxe, Azumah Nelson, a critiqué la pensée axée sur l’argent de certains boxeurs de la génération actuelle, affirmant que la plupart d’entre eux ne veulent pas souffrir pour réussir.

Selon lui, de nombreux boxeurs d’aujourd’hui manquent d’humilité, de dévouement et d’éthique de travail pour s’épanouir dans le sport. Azumah Nelson, qui s’exprimait à l’occasion de son 65e anniversaire le mercredi 19 juillet 2023, a conclu qu’il faudra plusieurs années au Ghana pour retrouver un boxeur capable de réaliser le tiers de ses œuvres.

« Quiconque veut être comme moi doit apprendre beaucoup et être discipliné », a-t-il déclaré à Akoma FM, cité par 3news. Il faudra un miracle pour produire une autre légende de la boxe car la plupart de nos boxeurs contemporains ne peuvent pas traverser la douleur et le travail acharné avec humilité et la crainte de Dieu. Ils ne l’ont pas. Ce à quoi ils pensent n’est qu’une question d’argent et cela ne peut pas être possible.«

Happy Birthday to Africa's Greatest 🥊🥊Professor 🇬🇭Azumah Nelson who turns 65 today.



Zum Zum held the WBC featherweight title from 1984 to 1987 and the WBC super-featherweight title twice between 1988 and 1997.



Legend!!! pic.twitter.com/f52Lfe111y — George Addo Jnr (@addojunr) July 19, 2023 - Publicité-

Azumah Nelson s’est fait un nom dans les années 1980 et 1990, après avoir détenu les titres poids plume et super poids plume WBC. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs boxeurs d’Afrique, ayant remporté un certain nombre de titres au cours de sa carrière.

Le joueur de 65 ans a disputé un total de 47 combats, remportant 39 fois, faisant match nul deux fois et n’en perdant que six. La légende ghanéenne de la boxe a également été intronisée au Temple de la renommée de la boxe internationale à Canastota à New York, aux Etats-Unis.

