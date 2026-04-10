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Ayra Starr: «J’essaie d’être aussi parfaite que Jésus»

La chanteuse nigériane Ayra Starr a livré un témoignage intime sur sa spiritualité lors d’un live sur TikTok, évoquant une relation profonde avec Dieu tout en affirmant privilégier une approche personnelle de la foi, loin des cadres strictement religieux.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Ayra Starr: «J’essaie d’être aussi parfaite que Jésus»
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La chanteuse nigériane Ayra Starr, s’est confiée avec sincérité sur sa spiritualité et sa foi. Lors d’un échange avec un utilisateur de TikTok, Jarvis, au cours d’un récent live, l’artiste a révélé que son aspiration spirituelle était d’« être aussi parfaite que Jésus ». Elle a toutefois précisé se définir davantage comme spirituelle que religieuse. « J’essaie d’être aussi parfaite que Jésus. J’entretiens une relation profonde avec Dieu et le Saint-Esprit, et cela ne se limite pas à ma présence à l’église. Dieu dit : “Qu’il vous soit fait selon votre foi.” J’ai trouvé une voie qui me convient », a-t-elle expliqué.

L’interprète a également souligné que cette approche, plus personnelle que religieuse, correspondait à son cheminement actuel, tout en laissant entendre qu’elle pourrait évoluer avec le temps. Par ailleurs, la star de la musique nigériane a annoncé son incursion dans le monde du cinéma. Elle a indiqué avoir entamé sa carrière d’actrice l’an dernier, précisant que son premier film devrait être dévoilé dans le courant de l’année.



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