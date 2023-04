Axel Meryl: son talent de chanteur validé par le producteur Don Jazzy

- Publicité-

Le web comédien et artiste béninois, Axel Meryl, vient de recevoir un soutien de taille pour sa nouvelle sortie musicale. Le célèbre producteur nigérian, Don Jazzy, a validé sa nouvelle chanson qui fait le buzz actuellement sur TikTok en la publiant sur son compte Instagram.

Après avoir fait sensation avec son premier morceau intitulé « Ça va péter », qui cumule déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube, Axel Meryl, connu en tant que Web comédien continue de démontrer son talent de chanteur. Le Web comédien a sorti un nouveau titre intitulé « Kimy », un titre, dédié à sa nouvelle conquête, la fille du sulfureux pasteur ivoirien général Makosso. Et sans surprise, le morceau qui cumule déjà plus de 300 000 vues, en deux jours, a déjà reçu le soutien d’un géant de la production en Afrique.

En effet, le fondateur et PDG de Mavin Records a validé ce nouveau morceau très sensuel du jeune talent béninois en le partageant sur sa story Instagram avec pour légende, « Nouvelle musique fraîche de @axelmeryl, allez y jeter une oreille« .

Très vite, ce geste fort de Don Jazzy a l’endroit de son jeune frère béninois a suscité des réactions positives de la part des fans de la star et de la communauté musicale africaine, qui saluent son engagement en faveur de la promotion de jeunes talents. C’est donc une belle reconnaissance pour Axel Meryl, qui ne manquera pas de continuer à travailler dur pour conquérir le cœur de son public.

De son côté, Axel Meryl à très vite réagi en exprimant sa gratitude envers le producteur nigérian sur les réseaux sociaux, suite à sa publication. « Merci beaucoup à mon grand frère @donjazzy pour cette validation. Je suis vraiment honoré et je vais continuer à travailler dur pour vous donner encore plus de bonnes vibrations« , a-t-il promis.

