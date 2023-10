Axel Merryl annonce une bonne nouvelle à ses fans

- Publicité-

Axel Merryl va participer au Prix International des musiques urbaines, édition 2023 (PRIMUD 2023). Il a partagé cette bonne nouvelle avec ses fans à travers un post sur Facebook.

“Lisez vous-même. On est nominé pour le Prix International des musiques urbaines”, a écrit Axel Merryl en légende d’une capture du message de notification. Dans ce message qui lui a été envoyé par le comité d’organisation du PRIMUD 2023, on peut lire que sa nomination a été décidée par un “panel de professionnels des arts, de la musique et des arts créatifs”.

Le jeune artiste béninois a déjà le soutien de ses fans pour entamer cette compétition. Ils pensent qu’il mérite non seulement d’être nominé, mais qu’il mérite également de remporter le trophée.

- Publicité-

Au vu des dernières performances musicales d’Axel Merryl, sa nomination n’est pas surprenante. En effet, ces derniers mois, le web-humoriste s’est éloigné un peu des scénarios de sketch. Il s’est concentré sur deux projets musicaux qui ont donné des fruits.

Il y a 5 mois, il a sorti le titre “Kimi”. Un son à succès, vu plus de 15 millions de fois sur YouTube. Le deuxième son qui date de quelques semaines, intitulé “Embrasser la mariée”, a dépassé la barre de 2 millions de vues sur YouTube.