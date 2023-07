Avortement de Yvonne Nelson: le chanteur Sarkodie donne sa version des faits

Le rappeur ghanéen Sarkodie a dévoilé pourquoi il a traité l’actrice Yvonne Nelson de pr0stituée dans l’une de ses chansons.

L’actrice ghanéenne Yvonne Nelson confiait il y a peu avoir subi un avortement forcé alors qu’elle était enceinte de Sarkodie. En réponse, Sarkodie, a lancé une chanson le mercredi 28 juin 2023 à 1h40. Intitulé « Try me” le single répond à cette affaire d’avortement qui remonte à 2010 et dans laquelle Sarkodie est accusé d’avoir abandonné Yvonne Nelson à l’hôpital.

A l’en croire, il n’était pas fier de l’acte mais devrait y répondre pour donner sa version des faits. « Je me suis faufilé au studio pour l’enregistrer parce que je ne voulais pas entendre de conseils. Donc personne n’était là pour me dire que c’était bon ou pas« , a-t-il confié.

Le rappeur regrette d’avoir traité Yvonne Nelson de prostituée mais soutient que la volonté de donner sa part de vérité a pris le dessus sur ses émotions et ses intentions. «La raison pour laquelle je n’ai pas fait de battage médiatique ou de pression autour de cela c’est parce que je pourrais perdre mon sang froid en répondant à ces accusations », a-t-il expliqué.

Sarkodie insiste qu’à l’époque, il n’était pas prêt à être père, mais avait pourtant dit à Yvonne de maintenir la grossesse. « C’est pourquoi je n’aime pas en parler. C’est une conversation entre deux personnes. On pourrait avoir une conversation si tu veux en parler parce que ça me concerne aussi. Mais parce que les gens savent que Sark ne parle pas, les gens pensent qu’ils peuvent dire quelque chose et savent que Sark ne parlera pas et qu’ils vont s’en sortir », a dénoncé l’artiste.

