Avez-vous envie d’avoir des ongles blancs comme neige ? Essayez cette astuce efficace

Le dentifrice n’est pas uniquement synonyme de sourire radieux, mais également d’ongles éclatants. Essayez-le et vous ne serez pas déçus.

Les ongles ont tendance à refléter notre état de santé générale : lorsque nous sommes fatigués ou que nous faisons beaucoup de travaux manuels, nos ongles sont cassants. Et lorsque nous sommes stressés ou que nous avons une mauvaise hygiène de vie, ils peuvent devenir jaunes. Vous avez l’impression que vos ongles jaunissent ou se ternissent, et vous souhaitez retrouver des ongles blancs ? Voici notre astuce pour blanchir vos ongles de manière efficace.

Cette astuce est à la fois authentique et économique. Il suffit de déposer une petite noisette de dentifrice sur chaque ongle, de laisser agir entre 2 et 5 minutes et de les frotter, par la suite, délicatement avec une brosse à dents usagée.

Pour finir, rincez-les à l’eau claire et hydratez-les avec l’huile de noix de coco, d’amande douce ou de ricin, toutes reconnues pour leur effet hydratant. Vos ongles vous remercieront !