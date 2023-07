Avant sa signature à Miami, Messi en monsieur tout le monde dans un supermarché (photos)

- Publicité-

Arrivé mardi aux Etats Unis, pour signer son contrat avec l’Inter Miami, Lionel Messi fait le tour des réseaux sociaux. En cause: une photo de lui en monsieur tout le monde dans un supermarché.

Lionel Messi, la légende argentine du football, a récemment entamé un nouveau chapitre dans sa vie. Après avoir passé deux saisons au Paris Saint-Germain (PSG) en France, Messi se prépare maintenant à jouer pour l’Inter Miami en Major League Soccer (MLS), la franchise co-fondée par l’ancienne star du football, David Beckham. Depuis son arrivée en Floride ce mardi, le sextuple Ballon d’Or semble déjà profiter d’une vie plus « normale » qu’en Europe.

Ce qui a attiré l’attention des médias et des fans, c’est la récente apparition de Messi dans un supermarché, en train d’effectuer ses courses. Bien que cela puisse sembler anodin pour la plupart des gens, pour Messi, cela représente une nouvelle expérience de tranquillité loin de l’agitation médiatique qu’il connaissait en Catalogne et à Paris. À l’âge de 36 ans, le joueur emblématique s’est même prêté au jeu en prenant des photos avec des fans qui l’ont reconnu.

Messi haciendo las compras en un Publix de Miami. 🛒 ‼️



(vía @Rosariotres) pic.twitter.com/a7cB7UemeV — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 14, 2023

TODOS LO AMAN EN MIAMI. Leo Messi fue al supermercado y esta pequeña fanática por supuesto que se llevó su foto… ¡La aventura MLS ya está ON! pic.twitter.com/9Rl2JngnQR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2023

En Europe, Messi était pratiquement inatteignable pour la plupart des supporters. Les paparazzis le suivaient partout où il allait, et chaque sortie publique était une occasion de chaos et d’excitation pour les fans. Cependant, son déménagement aux États-Unis a changé la donne. La-bas, il peut mener une vie plus paisible.

Lionel Messi a participé à sa première séance d’entraînement avec ses coéquipiers de l’Inter Miami ce jeudi, dirigée par Tata Martino, l’ancien sélectionneur de l’Argentine. La finalisation du contrat de Lionel Messi est prévue pour ce vendredi, bien que cela ait pris un léger retard sans toutefois perturber le calendrier initial. Une conférence de presse est prévue pour le lendemain, et la première séance d’entraînement ouverte au public devrait avoir lieu le mardi.

